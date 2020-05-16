По его словам, кризис, вызванный коронавирусом, в первую очередь, нанес удар по экономике ФРГ.
«Правительство в последние пять лет экономило, откладывало деньги, скопило многие миллиарды евро. И в период пандемии, когда многие не получали зарплату, нечем было платить за кредиты, можно было обратиться в государственные органы за получением компенсации. И деньги давали всем», — рассказал Александр Рар.
Это позволило успокоить граждан страны, которые два месяца сидели дома и получали дотации от правительства.
«Но второй раз поливать общество из лейки деньгами никто не будет. Таких денег просто нет даже в Германии. Печатать их тоже не будут. Поэтому и было принято решение открыть экономику», — объяснил собеседник издания.
Еще одним вызовом для Германии стали массовые демонстрации протеста, участники которых недовольны действиями немецких властей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.