Германия столкнулась с двумя проблемами во время пандемии коронавируса, рассказал в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Рар: В Германии началась борьба за наследство Меркель, которая напрямую связана с пандемией © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Правительство в последние пять лет экономило, откладывало деньги, скопило многие миллиарды евро. И в период пандемии, когда многие не получали зарплату, нечем было платить за кредиты, можно было обратиться в государственные органы за получением компенсации. И деньги давали всем», — рассказал Александр Рар.

Это позволило успокоить граждан страны, которые два месяца сидели дома и получали дотации от правительства.

«Но второй раз поливать общество из лейки деньгами никто не будет. Таких денег просто нет даже в Германии. Печатать их тоже не будут. Поэтому и было принято решение открыть экономику», — объяснил собеседник издания.

Еще одним вызовом для Германии стали массовые демонстрации протеста, участники которых недовольны действиями немецких властей.

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