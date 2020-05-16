По его словам, Коломойский «проиграл битву за Зеленского», что показало принятие Верховной Радой закона о банках.
«Миф о том, что Зеленский якобы марионетка Коломойского, развенчался очень быстро. Реально власть в стране держат «соросята». Диктат МВФ усиливается. Соответственно, они и дальше будут гнуть свою линию и выставлять всё новые требования. Они уже сказали, что им не нравится редакция принятого закона о земле, и потребовали ее поменять», — объяснил Молчанов.
Политолог добавил, что МВФ подобно шулеру будет выдвигать новые и новые требования, не предоставляя Украине реальные деньги.
Полностью интервью можно прочитать здесь.