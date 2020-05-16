Миф о том, что президент Украины Владимир Зеленский – марионетка олигарха Игоря Коломойского, развенчался очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Политолог Молчанов: Зеленский пошел на поводу международных компаний и теряет поддержку народа © Facebook, Денис Жарких

«Миф о том, что Зеленский якобы марионетка Коломойского, развенчался очень быстро. Реально власть в стране держат «соросята». Диктат МВФ усиливается. Соответственно, они и дальше будут гнуть свою линию и выставлять всё новые требования. Они уже сказали, что им не нравится редакция принятого закона о земле, и потребовали ее поменять», — объяснил Молчанов.

Политолог добавил, что МВФ подобно шулеру будет выдвигать новые и новые требования, не предоставляя Украине реальные деньги.

Полностью интервью можно прочитать здесь.