Для олигарха Игоря Кломойского важно добиться признания того, что ПриватБанк у него отобрали незаконно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: На Украине действует олигархический консенсус, и Зеленский от него зависит © actual.today

По словам Карасева, Игорь Коломойский — человек упорный и настойчивый, и компенсация поражения в споре о возвращении "ПриватБанка" преференциями в других "жирных" проектах его не удовлетворит.

«Для него важна не столько финансовая компенсация, сколько признание того, что успешный, как он утверждает, банк был незаконно у него отобран. Ему нужна сатисфакция. Ему нужно признание того, что это решение было несправедливо. Он этот закон воспринимает не просто как невозможность вернуть активы, а как победу Порошенко и как индульгенцию всем действиям президента, которые предпринимал он и Гонтарева в банковской системе страны в 2015-2018 годах», — рассказал собеседник издания.

Вадим Карасев также отметил, что принятый Радой закон расширяет полномочия Нацбанка Украины, что противоречит Конституции, поэтому история с "ПриватБанком" получит продолжение.

Полностью интервью можно прочитать здесь.