Россия потребовала провести встречу Совета Безопасности ООН по видеосвязи для обсуждения попытки вторжения в Венесуэлу, сообщил «Интерфакс» 15 мая со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН

Как пишет агентство, Россия запросила проведение встречи на понедельник, 18 мая, на вторую половину дня по пункту повестки «угроза международному миру и безопасности», чтобы обсудить попытку вооружённого вторжения в Венесуэлу.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в качестве докладчика на встречу приглашена замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Военных Венесуэлы стянули к границам после попытки морского вторжения в страну © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позднее официальный Каракас сообщил, что целью боевиков была ликвидация президента Николаса Мадуро.

Восемь из них были уничтожены, 12 — задержаны, в том числе два гражданина США, сотрудники американских спецслужб, заявили власти Венесуэлы.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов распространил заявление, в котором открестился от причастности США к попытке вторжения.