Как пишет агентство, Россия запросила проведение встречи на понедельник, 18 мая, на вторую половину дня по пункту повестки «угроза международному миру и безопасности», чтобы обсудить попытку вооружённого вторжения в Венесуэлу.
Источник «Интерфакса» сообщил, что в качестве докладчика на встречу приглашена замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.
3 мая 2020 года власти Венесуэлы предотвратили вторжение группы боевиков со стороны Колумбии, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах.
Позднее официальный Каракас сообщил, что целью боевиков была ликвидация президента Николаса Мадуро.
Восемь из них были уничтожены, 12 — задержаны, в том числе два гражданина США, сотрудники американских спецслужб, заявили власти Венесуэлы.
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов распространил заявление, в котором открестился от причастности США к попытке вторжения.