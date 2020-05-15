Она поделилась фотографией, на которой запечатлена в белом платье от украинского дизайнера. Это платье она решила отдать сервису аренды одежды, чтобы поддержать культуру осознанного потребления. Первая леди собралась пожертвовать сервису платье от дизайнера Дафны Мэй, в котором впервые приветствовала иностранную гостью в качестве жены президента.
«Ответственное потребление — жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание», — отметила Зеленская.
Пользователи сочли пост первой леди неуместным, особенно во время карантина, когда у многих людей нет денег даже на питание.
«Я думаю, что сейчас, во время карантина, когда люди и так на последние копейки выживают, самое время рекламировать платье», «Очень красивое платье. Только я немного не поняла, в чем суть социальной инициативы», «Кому платье, а кому выживание!», «Да. Согласна. Реклама во время карантина, когда тысячи за чертой бедности. Некоторым-то и кушать нечего. Как раз время делать рекламу брендовых вещей. Такой себе пир во время чумы. Это додуматься же до такого нужно», — пишут пользователи сети.
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Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість. ⠀ Тому з радістю долучаюся до соціальної ініціативи #звичкаусвідомлювати. Сукня від української дизайнерки Дафни Мей стає моїм внеском у проект. Ця сукня для мене – особлива та пов'язана з приємними спогадами. Саме в ній я вперше як дружина Президента вітала в Києві іноземну гостю – дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу.