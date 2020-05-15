Первая леди Украины Елена Зеленская призвала соотечественников присоединяться к философии ответственного потребления, которая состоит в том, чтобы покупать меньше вещей. Об этом 15 мая она написала в Instagram и нарвалась на критику пользователей

«Видосики на хлеб не намажешь». Супруга Зеленского разгневала украинцев © Instagram Елена Зеленская Дафны Мэй, в котором впервые приветствовала иностранную гостью в качестве жены президента.

«Ответственное потребление — жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание», — отметила Зеленская.

Пользователи сочли пост первой леди неуместным, особенно во время карантина, когда у многих людей нет денег даже на питание.

«Я думаю, что сейчас, во время карантина, когда люди и так на последние копейки выживают, самое время рекламировать платье», «Очень красивое платье. Только я немного не поняла, в чем суть социальной инициативы», «Кому платье, а кому выживание!», «Да. Согласна. Реклама во время карантина, когда тысячи за чертой бедности. Некоторым-то и кушать нечего. Как раз время делать рекламу брендовых вещей. Такой себе пир во время чумы. Это додуматься же до такого нужно», — пишут пользователи сети.