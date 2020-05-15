Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что большая часть проживающих в ДНР и ЛНР граждан якобы мечтают о том, что вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью в программе «Бацман», текст которого был выложен 15 мая на сайте издания «Гордон»

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов привел данные одного из международных институтов, который отказался назвать, но подчеркнул, что опрос проводился не в России, а на территории ЛДНР. По его словам, данные были собраны в декабре прошлого года.

Он заявил, что президент России Владимир Путин получил 51% поддержки, президент Украины Владимир Зеленский — 37%, а у главы ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечника — незначительные цифры. Потом Сивохо заявил, что 24% опрошенных видят республики в составе России, а 10% поддержали сценарий возврата в состав Украины.

«Тут даже можно сказать "вполне приемлемо" — это 10 процентов. Плюс еще 44 процента — "частично приемлемо", — подытожил он.