По словам чиновника, с 29 мая разрешены культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля — до 250 человек.
При этом есть условия: обязательно носить маску для защиты рта и носа на входе, а также держать дистанцию минимум один метр между зрителями.
Кроме того, на каждом мероприятии должен присутствовать специальный уполномоченный по коронавирусу.
«В этот же день — 1 июля — откроются и кинотеатры с таким же допустимым количеством зрителей», — приводит агентство слова Аншобера.
Он отметил, что с 1 августа смогут проходить мероприятия с участием до 500 человек.
Австрия 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.