Открытие кинотеатров в Австрии запланировано на 1 июля, заявил 15 мая министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер, пишет РИА Новости

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 15 мая

При этом есть условия: обязательно носить маску для защиты рта и носа на входе, а также держать дистанцию минимум один метр между зрителями.

Кроме того, на каждом мероприятии должен присутствовать специальный уполномоченный по коронавирусу.

«В этот же день — 1 июля — откроются и кинотеатры с таким же допустимым количеством зрителей», — приводит агентство слова Аншобера.

Он отметил, что с 1 августа смогут проходить мероприятия с участием до 500 человек.

Австрия 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.