По его словам, заболели 53 воспитанницы от 7 до 35 лет и 26 сотрудников. Первой заболевшей была медсестра одной из групп интерната. Учреждение закрыли на карантин. Городские власти планируют проверить интернат для мальчиков, гериатрические дома и городские спецучреждения.
«Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено, и я уже обращался к гражданам: не отпускайте старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка», — подчеркнул Кличко.