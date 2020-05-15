Новая вспышка коронавируса в Киеве зафиксирована в Дарницком интернате для девочек, где заболел 81 человек . Об этом 15 мая на срочном брифинге заявил украинской столицы Виталий Кличко. Трансляцию вели украинские телеканалы

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