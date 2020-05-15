Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении некоторых антироссийских санкций, но при этом часть из них снял и восстановил доступ к российскому ПО. Об этом 15 мая говорится в документе, который опубликован на сайте главы государства

Рар описал, что станет с экономикой, если сейчас убрать санкции между Россией и Европой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк подписал Зеленский, восстанавливает доступ российского программного обеспечения к украинским бизнес-структурам и государственным органам. Из санкционного списка убрали российского производителя корпоративной информационной системы «Парус», а санкции отменили против девяти компаний этой группы. Данное программное обеспечение используется для управления госорганами, органами местного самоуправления и корпорациями.

Также вне санкций теперь три компании в IT сфере: «Сапран Украина», «Монт УА» и «ГИСИНФО». В целом санкции сняты с 12 компаний.

Отмечается, что среди лиц, с которых сняли санкции, числится внучка Бенито Муссолини — Алессандра Муссолини, которая в ноябре 2018 года была наблюдателем на выборах в ДНР и ЛНР. Также ограничительные меры сняты с девяти физлиц, среди которых пятеро — члены избирательных комиссий Донбасса.