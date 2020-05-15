СБУ объявила подозрение жителю Одесской области Александру Исайкулу, который в 2018 году якобы совершил нападение на бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, а также второму фигуранту Ивану Кузнецову, который погиб от ответного нападения националиста. Об этом 15 мая сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ

Отмечается, что издание получило информацию от двух источников в правоохранительных органах, а затем в пресс-службе Службы безопасности Украины, которая расследует дело, где официально подтвердили объявление подозрений.

Разборки в банке пауков. Националисты переругались между собой из-за убийцы Стерненко © скриншот Украина.ру

«Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений», — говорится в сообщении.

В мае 2018 года Стерненко убил жителя Черноморска (бывший Ильичёвск) Кузнецова, полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате которых тот скончался. При этом Исайкулу удалось убежать от неонациста. Стерненко подозрение в убийстве не предъявлено до сих пор.

* Деятельность организации запрещена в РФ