Отмечается, что издание получило информацию от двух источников в правоохранительных органах, а затем в пресс-службе Службы безопасности Украины, которая расследует дело, где официально подтвердили объявление подозрений.
Исайкул на данный момент находится за границей.
«Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений», — говорится в сообщении.
В мае 2018 года Стерненко убил жителя Черноморска (бывший Ильичёвск) Кузнецова, полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате которых тот скончался. При этом Исайкулу удалось убежать от неонациста. Стерненко подозрение в убийстве не предъявлено до сих пор.
* Деятельность организации запрещена в РФ