Последний самолет ВКС РФ с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает РИА Новости 15 мая со ссылкой на данные Минобороны России

В этот день самолет Ил-76 вывез из Италии 13 военнослужащих и одну единицу спецтехники.

«C аэродрома Виллафранка (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике», — пишет РИА Новости.

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Российские военные медики отправились в Италию в марте. Всего восемь бригад врачей, порядка 100 военных эпидемиологов и вирусологов было переправлено на Апеннины.

Они провели дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах области Ломбардия.

Также российские военные медики помогали лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.