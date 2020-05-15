Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что с ним работает достаточно большой пул экспертов, которые являются гражданами Ирландии, Великобритании, США, Греции и Турции. Об этом он рассказал в интервью в программе «Бацман», текст которого был выложен 15 мая на сайте издания «Гордон»

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов заявил он. Также Сивохо отметил, что это «серьезные люди», а не теоретики, которые умничают, сидя на диване или в больших кабинетах. Это люди, которые занимались конфликтами. Он подчеркнул, что это очень хорошо, что Украина имеет возможность их привлекать по конкретным направлениям.