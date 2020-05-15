«Что касается людей — да, у меня есть такие люди. Это эксперты-международники, именно переговорщики. Они работали и в Колумбии, и даже в Афганистане. Такие люди. И, безусловно, мы привлекаем благодаря международным связям большой пул экспертов. Эксперты, которые практики», — заявил он.
Также Сивохо отметил, что это «серьезные люди», а не теоретики, которые умничают, сидя на диване или в больших кабинетах. Это люди, которые занимались конфликтами. Он подчеркнул, что это очень хорошо, что Украина имеет возможность их привлекать по конкретным направлениям.