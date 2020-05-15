Сивохо заявил, что никогда не поддерживал Антимайдан и к Майдану 2014 года не имеет никакого отношения. А фото, на котором он стоит на сцене, было сделано в 2010 году.
«Это были концерты в поддержку кандидата Януковича во время предвыборной кампании 2010 года. Я был ведущим этих концертов. Вот, собственно говоря, оттуда это все и пошло. Оттуда и эта фотография… Вы сказали Антимайдан, к которому я не имел вообще никакого отношения. Я никогда не участвовал в Антимайдане», — заявил он.
Сивохо заявил, что этот фейк разгоняется силами, которые пытаются торговаться на теме войны и мира.