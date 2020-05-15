Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича, когда он баллотировался в президенты в 2010 году, но к Антимайдану 2014 года он никак непричастен. Об этом он рассказал в интервью в программе «Бацман», текст которого был выложен 15 мая на сайте «Гордон»

Сивохо сделал скандальное заявление по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил, что никогда не поддерживал Антимайдан и к Майдану 2014 года не имеет никакого отношения. А фото, на котором он стоит на сцене, было сделано в 2010 году.

«Это были концерты в поддержку кандидата Януковича во время предвыборной кампании 2010 года. Я был ведущим этих концертов. Вот, собственно говоря, оттуда это все и пошло. Оттуда и эта фотография… Вы сказали Антимайдан, к которому я не имел вообще никакого отношения. Я никогда не участвовал в Антимайдане», — заявил он.

Сивохо заявил, что этот фейк разгоняется силами, которые пытаются торговаться на теме войны и мира.