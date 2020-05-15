Неизвестный украл ноутбук у нардепа из «Слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк из кабинета в помещении комитета Верховной Рады. Об этом 15 мая сообщает «Страна» со ссылкой на источник в парламенте

Савченко стала жертвой грабителей в Киеве © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк «Из депутатского кабинета в здании на Липской неизвестные злоумышленники похитили "казенный" китайский ноутбук, который Василевской-Смаглюк выдали для служебного пользования в Раде. Мотив кражи пока не установлен — либо просто кто-то ушлый, имеющий доступ к охраняемому УГО (Управление госохраны. — Ред.) помещению, решил поживиться, либо же в компьютере Василевской-Смаглюк была какая-то важная служебная либо личная информация и целью воровства было именно завладение этими сведениями», — говорится в сообщении.