Ноутбук Смаглюк выдали для служебного пользования в Раде. Утверждается, что в компьютере была важная служебная и личная информация. Также отмечается, что мотив кражи пока не установлен.
«Из депутатского кабинета в здании на Липской неизвестные злоумышленники похитили "казенный" китайский ноутбук, который Василевской-Смаглюк выдали для служебного пользования в Раде. Мотив кражи пока не установлен — либо просто кто-то ушлый, имеющий доступ к охраняемому УГО (Управление госохраны. — Ред.) помещению, решил поживиться, либо же в компьютере Василевской-Смаглюк была какая-то важная служебная либо личная информация и целью воровства было именно завладение этими сведениями», — говорится в сообщении.