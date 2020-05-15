Климатические изменения увеличили риск схода огромного оползня в районе одного из фьордов на Аляске, что может привести к возникновению разрушительного цунами, считает ведущий геолог американского штата Стив Мастерман, пишет РИА Новости 15 мая

В релизе, опубликованном на сайте департамента природных ресурсов Аляски, Мастерман заявил, что быстрое отступление ледника Барри, расположенного в 40 километрах от города Уиттиер, может привести к обрушению склона и сходу нескольких миллионов тонн камней во фьорд Харримана.

По мнению ученых, это может вызвать крупнейшее за всю историю штата цунами.

«Самым примечательным было цунами в 1958 году, когда оползень сошел в бухту Литуйя и вызвал волну, которая поднялась на 1700 футов (около 518 метров) вверх по противоположной стороне фьорда. Самое последние (цунами) произошло на леднике Таан на юго-востоке Аляски в 2015-м», — приводит слова Мастермана агентство.

Экологическая катастрофа в Австралии достигла катастрофических масштабов © AP, State Government of Victoria

Компьютерное моделирование показало, что обрушение всего склона, а это примерно 500 миллионов кубометров камней и грязи, может вызвать цунами, которое начнется с высоты в несколько сотен футов. Примерно через 20 минут, когда цунами дойдет до города Уиттиер, волна по-прежнему может достигать высоты около 10 метров и привести к разрушениям.

Как заявил ученый, на данный момент невозможно предсказать сход оползня с точностью, однако значительные осадки, обильные снегопады или сейсмическая активность, а также любая их комбинация могут ускорить катастрофу. Продолжающееся отступление ледника также этому способствует.

Как заявил специальный помощник департамента штата по охотничьему и рыбному хозяйству Рик Грин, регион, где может произойти цунами, привлекает большое количество рыбаков, охотников и туристов. Летом в этом месте могут одновременно находиться до 500 человек.