В релизе, опубликованном на сайте департамента природных ресурсов Аляски, Мастерман заявил, что быстрое отступление ледника Барри, расположенного в 40 километрах от города Уиттиер, может привести к обрушению склона и сходу нескольких миллионов тонн камней во фьорд Харримана.
По мнению ученых, это может вызвать крупнейшее за всю историю штата цунами.
«Самым примечательным было цунами в 1958 году, когда оползень сошел в бухту Литуйя и вызвал волну, которая поднялась на 1700 футов (около 518 метров) вверх по противоположной стороне фьорда. Самое последние (цунами) произошло на леднике Таан на юго-востоке Аляски в 2015-м», — приводит слова Мастермана агентство.
По его словам, массы горных пород, которые попали в воду тогда, составляют примерно одну десятую от того объема, который может вызвать потенциальный оползень на леднике Барри.
Компьютерное моделирование показало, что обрушение всего склона, а это примерно 500 миллионов кубометров камней и грязи, может вызвать цунами, которое начнется с высоты в несколько сотен футов. Примерно через 20 минут, когда цунами дойдет до города Уиттиер, волна по-прежнему может достигать высоты около 10 метров и привести к разрушениям.
Как заявил ученый, на данный момент невозможно предсказать сход оползня с точностью, однако значительные осадки, обильные снегопады или сейсмическая активность, а также любая их комбинация могут ускорить катастрофу. Продолжающееся отступление ледника также этому способствует.
Как заявил специальный помощник департамента штата по охотничьему и рыбному хозяйству Рик Грин, регион, где может произойти цунами, привлекает большое количество рыбаков, охотников и туристов. Летом в этом месте могут одновременно находиться до 500 человек.