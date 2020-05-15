В частности, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:49 МСК поднялся на 0,97% — до 329,88 пункта.
«Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,19%, германский DAX — на 1,45%, французский CAC — на 0,86%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,82%. В то же время испанский IBEX 35 снижается на 0,09%», — пишет агентство.
По данным Государственного статистического управления Китая, промышленное производство в прошлом месяце увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте.