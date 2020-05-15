Фондовые индексы стран Западной Европы 15 мая растут преимущественно на новостях об увеличении промышленного производства в Китае впервые с декабря прошлого года, пишет «Интерфакс»

Коронавирус отбросит итальянскую промышленность на 20 лет назад © REUTERS, mjb/IVE

«Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,19%, германский DAX — на 1,45%, французский CAC — на 0,86%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,82%. В то же время испанский IBEX 35 снижается на 0,09%», — пишет агентство.

По данным Государственного статистического управления Китая, промышленное производство в прошлом месяце увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте.