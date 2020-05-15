Принятие решения о продлении запрета на использование российских соцсетей в период пандемии свидетельствует о цинизме, равнодушии и непонимании властью Украины потребностей своих граждан. Об этом 14 мая заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии

Зеленский передумал и продлил запрет российских соцсетей на Украине © пресс-служба Президента Украины отмечает, что социологические исследования, проводимые Киевским международным институтом социологии, демонстрируют, что украинцы считают запрет российских социальных сетей ошибкой, которая приводит только к нарушению прав граждан.

«Анализируя общественные настроения, можно утверждать: запрет российских соцсетей следует воспринимать как психологическое давление, оказываемое властью на граждан Украины для ограничения их свободы и разжигания русофобии… Это решение свидетельствует о том, что Зеленский стал достойным продолжателем политики Порошенко», — заявил он.

Также, по мнению политика, указ Владимира Зеленского стал частью системной политики подавления инакомыслия, характерной для полицейского и тоталитарного государства.