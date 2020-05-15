Медведчук отмечает, что социологические исследования, проводимые Киевским международным институтом социологии, демонстрируют, что украинцы считают запрет российских социальных сетей ошибкой, которая приводит только к нарушению прав граждан.
«Анализируя общественные настроения, можно утверждать: запрет российских соцсетей следует воспринимать как психологическое давление, оказываемое властью на граждан Украины для ограничения их свободы и разжигания русофобии… Это решение свидетельствует о том, что Зеленский стал достойным продолжателем политики Порошенко», — заявил он.
Также, по мнению политика, указ Владимира Зеленского стал частью системной политики подавления инакомыслия, характерной для полицейского и тоталитарного государства.