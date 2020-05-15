Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не поддержит инициативу об отказе от русского языка в избирательных бюллетенях, даже если ее одобрят в парламенте. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 15 мая, передает издание Sputnik Молдова

Беспринципный прецедент. Почему в Молдавии отказались от российского кредита в 200 миллионов евро © CC0, Pixabay представил проект поправок в Кодекс о выборах, в котором, в том числе, предлагается отказаться от использования русского языка в бюллетенях.

«Русский язык — язык межнационального общения, и так было всегда… Я категорически против (инициативы об отказе от бюллетеней на русском языке. — Ред.) и даже если теоретически сформируется большинство, я этот закон не подпишу… Мы не поддержим тех, кто запустил такую процедуру», — сказал Додон.

По словам главы государства, бюллетени будут на двух языках — молдавском и русском.

Отмечается, что с резкой критикой проекта с поправками выступили ряд депутатов парламента и общественных деятелей Молдавии.