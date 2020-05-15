На этой неделе Центризбирком Молдавии представил проект поправок в Кодекс о выборах, в котором, в том числе, предлагается отказаться от использования русского языка в бюллетенях.
«Русский язык — язык межнационального общения, и так было всегда… Я категорически против (инициативы об отказе от бюллетеней на русском языке. — Ред.) и даже если теоретически сформируется большинство, я этот закон не подпишу… Мы не поддержим тех, кто запустил такую процедуру», — сказал Додон.
По словам главы государства, бюллетени будут на двух языках — молдавском и русском.
Отмечается, что с резкой критикой проекта с поправками выступили ряд депутатов парламента и общественных деятелей Молдавии.