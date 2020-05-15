«Я думаю, что число жертв коронавируса в США увеличится вдвое», — предположил он.
В качестве примера он рассказал, как обстоят дела со статистикой в Нью-Йорке, отметив, что умерли порядка 25 тысяч людей только в этом городе.
По его словам, «число жертв возрастет до 60 тысяч, если они хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых».
Многие американцы умирают в домах престарелых, отказавшись от перевода в больницы, рассказал он. При этом количество умерших в больницах подсчитывалось достаточно хорошо, чего нельзя сказать о домах престарелых.
Он отметил, что обитатели домов престарелых наиболее уязвимы для коронавируса, всего их в США порядка 1,3 млн человек, треть из них старше 85 лет.
Согласно данным официальной статистики штата Массачусетс, почти в 90% домов престарелых был обнаружен коронавирус, который проникает повсюду, добавил эксперт.