Общее число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза, если точнее подсчитают умерших не только в больницах, но и в домах престарелых, сказал профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс в интервью RT

«Я думаю, что число жертв коронавируса в США увеличится вдвое», — предположил он.

В качестве примера он рассказал, как обстоят дела со статистикой в Нью-Йорке, отметив, что умерли порядка 25 тысяч людей только в этом городе.

Хроники коронавируса. Швеция оплачивает приобретённый иммунитет жизнями стариков © AFP, Jonathan NACKSTRAND

Многие американцы умирают в домах престарелых, отказавшись от перевода в больницы, рассказал он. При этом количество умерших в больницах подсчитывалось достаточно хорошо, чего нельзя сказать о домах престарелых.

Он отметил, что обитатели домов престарелых наиболее уязвимы для коронавируса, всего их в США порядка 1,3 млн человек, треть из них старше 85 лет.

Согласно данным официальной статистики штата Массачусетс, почти в 90% домов престарелых был обнаружен коронавирус, который проникает повсюду, добавил эксперт.