Отмечается, что из 30 человек 12 непосредственно работали в «Студии "Квартал-95"».
«Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины», — говорится в сообщении.
При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере.