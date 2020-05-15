Более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал-95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании и сотрудничали с Владимиром Зеленским на профессиональной основе, получили государственные должности. Об этом 15 мая сообщил «Комитет избирателей Украины» в Facebook, который занимается мониторингом выборов и политики

«Студия Квартал-95». Справка © Facebook/Владимир Зеленский

«Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины», — говорится в сообщении.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере.