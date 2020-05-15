«Очевидно, что "проседание" экономики снизит благосостояние и социальную защищенность большого количества граждан во многих странах. Дополнительно к существующим, масса людей по всему миру потеряют достаток, работу. Конечно, такая ситуация — благоприятная почва для роста наркоторговли и преступности в целом, развития нелегальной миграции, экстремизма и активизации террористических организаций», — сказал Зась.
По его мнению, это в разной степени, но затронет страны ОДКБ.
«Уверен, что эти реалии и оценки будут обсуждаться на предстоящем заседании СМИД ОДКБ 26 мая», — добавил генсек.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.