«Поэтому очевидно, что окружение олигарха в парламенте постоянно делает какие-то громкие заявления, определенные попытки, вот сейчас появляется обращение в Конституционный суд. Поэтому увидим… Это "Укрнафта", где нанесенный ущерб — это уже установлено экспертным путем — превышает 10 млрд грн. Ну и дело "Приватбанка"», — отметил Сытник.
Он уточнил, что это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины из всей суммы, установленной в целом по всем делам, которые сейчас расследует НАБУ.
В то же время он считает, что в целом за попытками его уволить стоит не только Коломойский. Сытник напомнил, что уволить его пыталась и бывшая коалиция из «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», но пока такие попытки заканчивались ничем.