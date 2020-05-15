Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и другие люди, которых напрямую связывают с олигархом Игорем Коломойским, пытаются уволить его из-за дела «Приватбанка» и «Укрнафты». Об этом 14 мая он заявил в эфире Hromadske

Артем Сытник. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он уточнил, что это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины из всей суммы, установленной в целом по всем делам, которые сейчас расследует НАБУ.

В то же время он считает, что в целом за попытками его уволить стоит не только Коломойский. Сытник напомнил, что уволить его пыталась и бывшая коалиция из «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», но пока такие попытки заканчивались ничем.