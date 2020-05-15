«Говорят, что у президента Зеленского нет "любых друзив". Так у него есть любимый "Квартал". У нас сегодня весь "Квартал" трудоустроен на все государственные должности. Во фракции "Слуга народа" — кто не из "Квартала", так из Кривого Рога, "из одного подъезда"… Если сейчас будут нужны новые люби друзи — "Квартал" закончился. Конец эпохи кумовства закончился, началась эпоха квартальства», — заявила она.
Также Геращенко напомнила, что совсем недавно глава пресс-службы «Квартала-95» Татьяна Руденко заняла вакантное место в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.