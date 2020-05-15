Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Ирина Геращенко в эфире украинского ТВ 14 мая раскритиковала президента страны Владимира Зеленского и его кадровую политику

«Студия Квартал-95». Справка © Facebook/Владимир Зеленский Также Геращенко напомнила, что совсем недавно глава пресс-службы «Квартала-95» Татьяна Руденко заняла вакантное место в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.