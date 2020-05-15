Первого президента Украины Леонида Кравчука отчитала жена во время прямого эфира, потому что ей не понравилось его выступление. Эфир программы на «1+1» 15 мая появился в YouTube

По принципу гуляйполя. Кравчук призвал Зеленского остановить анархию на Украине © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Наталья Мосейчук попросила экс-президента объяснить, почему недовольна его супруга.

«Это бывает такое. Я был очень эмоционален, а она не хочет, чтобы я был эмоциональным», — признался он.

В своем выступлении первый президент Украины пристыдил руководство государства и предложил в Раде создать демократическую коалицию, чтобы правящей партии было проще принимать необходимые законы. Также он отметил, что на Украине существует проблема с кадрами.