Из-за карантина большинство гостей эфиров находятся не в студии, а в онлайне. Пока Кравчук ждал очереди высказаться, жена за кадром успела его отчитать. Ведущая программы Наталья Мосейчук попросила экс-президента объяснить, почему недовольна его супруга.
«Это бывает такое. Я был очень эмоционален, а она не хочет, чтобы я был эмоциональным», — признался он.
В своем выступлении первый президент Украины пристыдил руководство государства и предложил в Раде создать демократическую коалицию, чтобы правящей партии было проще принимать необходимые законы. Также он отметил, что на Украине существует проблема с кадрами.