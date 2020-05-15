Так, в 8:32 мск стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,09%, или на 1,55 доллара — до 1742,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,08% — до 16,49 доллара за унцию.
«По мере публикации новых статданных стало ясно, что восстановление от ущерба, нанесенного мировой экономике, займет гораздо больше времени, чем ожидалось», — приводит агентство слова главного рыночного стратега-аналитика CMC Markets Майкла Маккарти.
Рост спроса на надежные активы также поддерживают сообщения СМИ о том, что Китай рассматривает ответные санкции против отдельных лиц, организаций и официальных лиц США.
КНР недовольна позицией Штатов по вопросу якобы причастности Пекина к распространению COVID-19.