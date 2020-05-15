Стоимость золота выросла утром 15 мая на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов

Так, в 8:32 мск стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,09%, или на 1,55 доллара — до 1742,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,08% — до 16,49 доллара за унцию.

«По мере публикации новых статданных стало ясно, что восстановление от ущерба, нанесенного мировой экономике, займет гораздо больше времени, чем ожидалось», — приводит агентство слова главного рыночного стратега-аналитика CMC Markets Майкла Маккарти.

Европейские страны отзывают свои золотые запасы из США © РИА Новости, Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

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