«Ты цвети, моя Россия». На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника

Родители харьковских школьников призвали руководство Минобразования обратить внимание на задания в учебнике по русскому языку, которые, по их мнению, изложены в недопустимой форме. Об этом на днях сообщается в сообществе «БАТЬКИ SOS» в Facebook

Украина.ру на Youtube Гаспарян объяснил, для чего американский генерал едет в Киев