«Ты цвети, моя Россия». На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника

Отмечается, что учительница одной из школ дает задание по учебнику авторов Петрюк Л.П. и Рысованой З.Г. «Пособие по изучению русского языка в школах с украинским языком обучения». 4 класс. — М.: Слово, 2014, где предлагается детям подчеркнуть прилагательные в тексте песни «Ты цвети, Россия», известной в исполнении Людмилы Зыкиной.
«То есть никто вообще не смотрит во время редактирования учебников, которое г…о подкладывают нашим детям выдающиеся авторы? Какие аналитические процессы происходят в голове учителей, которые дают такие задачи? Спасайте детей от таких учителей!» — говорится в сообщении.