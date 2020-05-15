«В эту субботу, 16 мая, в 18:00 мы шалим, поем, танцуем, вспоминаем и кайфуем!!! Присоединяйтесь! Привет, Андрей!!» — подписала кадры артистка.
Малахов и Королёва будут вместе присутствовать в эфире одной из передач. Звезды пригласили зрителей к просмотру, пообещав, что будет «жарко». Королёва старалась прижаться к телеведущему, держащему букет желтых цветов в руках. После этого пара спряталась за букетом, делая вид, что целуется.
«Вот шалуны», «Уххх, жаришка))», «Мечтаю посмотреть, будет жарко, с нашей Наташей неважна погода», «Вот вам Тарзан-то шею намылит», — написали пользователи сети.