Российская певица украинского происхождения Наташа Королёва в красном платье с глубоким декольте записала видео вместе с телеведущим Андреем Малаховым, в котором призвала посмотреть эфир его передачи. Об этом 15 мая она написала в Instagram

Королева показала фигуру после карантина и получила неоднозначную реакцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Малахов и Королёва будут вместе присутствовать в эфире одной из передач. Звезды пригласили зрителей к просмотру, пообещав, что будет «жарко». Королёва старалась прижаться к телеведущему, держащему букет желтых цветов в руках. После этого пара спряталась за букетом, делая вид, что целуется.

«Вот шалуны», «Уххх, жаришка))», «Мечтаю посмотреть, будет жарко, с нашей Наташей неважна погода», «Вот вам Тарзан-то шею намылит», — написали пользователи сети.