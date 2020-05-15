«По состоянию на 09:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 483 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2600 и 2068 человек соответственно. Около тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 15 мая в центральную лабораторию поступило 1252 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на COVID-19.