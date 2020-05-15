На Украине с начала эпидемии зафиксировано 17 330 случаев коронавируса, 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. Об этом 15 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2600 и 2068 человек соответственно. Около тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.

По состоянию на утро 15 мая в центральную лабораторию поступило 1252 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на COVID-19.