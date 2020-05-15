Министерство здравоохранения Литвы представило правила безопасности для заведений общепита, которые возобновят работу с понедельника, 18 мая. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщило издание Sputnik Литва

С 18 мая кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита будут работать с 8:00 до 22:00 с соблюдением правил безопасности как для посетителей, так и для персонала. Временные ограничения не будут касаться только заведений, работающих навынос.

Отмечается, что в закрытых помещениях расстояние между посетителями должно составлять не менее двух метров. Если между столами будут установлены перегородки шириной не менее 90 см и высотой 140 см, то расстояние между ними должно быть не менее метра.

В помещения будут допускаться только посетители в масках. При этом во время приема пищи они не обязательны.

За одним столом разрешено сидеть только пятерым посетителям — это правило не касается членов одной семьи.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также в кафе и ресторанах запретят многоразовые салфетки, скатерти и пледы. Посуду будет необходимо мыть в воде температурой не менее 60 градусов.

Отмечается, что все кафе и рестораны будут обязаны разместить информацию о том, что лицам старше 60 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, посещать заведения не рекомендуется.

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 1511 случаев заражения коронавирусом, 54 человека скончались, 934 выздоровели.