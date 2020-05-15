С 18 мая кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита будут работать с 8:00 до 22:00 с соблюдением правил безопасности как для посетителей, так и для персонала. Временные ограничения не будут касаться только заведений, работающих навынос.
Отмечается, что в закрытых помещениях расстояние между посетителями должно составлять не менее двух метров. Если между столами будут установлены перегородки шириной не менее 90 см и высотой 140 см, то расстояние между ними должно быть не менее метра.
В помещения будут допускаться только посетители в масках. При этом во время приема пищи они не обязательны.
За одним столом разрешено сидеть только пятерым посетителям — это правило не касается членов одной семьи.
Кроме того, Минздрав запретил использование «шведских столов» и продуктов общего пользования, вроде сахара и соли. Это же касается многоразовых меню — если они все-таки используются, то должны обрабатываться после каждого посетителя.
Также в кафе и ресторанах запретят многоразовые салфетки, скатерти и пледы. Посуду будет необходимо мыть в воде температурой не менее 60 градусов.
Отмечается, что все кафе и рестораны будут обязаны разместить информацию о том, что лицам старше 60 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, посещать заведения не рекомендуется.
Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 1511 случаев заражения коронавирусом, 54 человека скончались, 934 выздоровели.