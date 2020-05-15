Президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей на Украине на три года, несмотря на то, что раньше был против этого без получения мнения украинцев. Соответствующий указ 14 мая опубликован на сайте главы государства

Бортник рассказал, как власти Украины могли бы не запрещая российские соцсети взять их под контроль © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк документе.

Отмечается, что контролировать выполнение решения будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Во время президентской кампании Зеленский заявлял, что запретом соцсетей Украина фактически ничего не добилась, потому что украинцы все равно находят способ обойти блокировку. Также он критиковал эти ограничительные меры, отмечая, что их следует вводить, предварительно узнав мнение общества.

«Эта ситуация — я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, — оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу — вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение — и "хлопни" те», — заявлял он.