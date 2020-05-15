Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеосвязи оказалось под угрозой срыва из-за позиции киевской стороны. Об этом после завершения встречи рассказал полпред РФ Борис Грызлов, передает «Интерфакс» в четверг, 14 мая

«Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», — заявил Грызлов.

«Наш выбор — Россия». 6 лет назад Донбасс выбрал и расплачивается войной © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это — серьезный вызов и угроза для Минского процесса», — добавил он.

Полпред также выразил надежду, что Киев воздержится от реализации попыток силовых сценариев и будет следовать по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.