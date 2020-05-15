«Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», — заявил Грызлов.
По его словам, обстановка особенно обострилась из-за нового состава украинской делегации — некоторые из ее представителей продемонстрировали «открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса». Грызлов также отметил, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы.
«Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это — серьезный вызов и угроза для Минского процесса», — добавил он.
Полпред также выразил надежду, что Киев воздержится от реализации попыток силовых сценариев и будет следовать по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.