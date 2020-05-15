Украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Об этом украинская делегация заявила на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось в четверг, 14 мая, передает пресс-служба Офиса президента

Обновленная делегация, сформированная указом президента Украины Владимира Зеленского, в режиме видеоконференции отметила важность выполнения договоренностей лидеров «нормандской четверки», достигнутых в ходе саммита в Париже.

«Особо была отмечена необходимость выполнения требований безопасности, в частности относительно соблюдения устойчивого режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых», — говорится в сообщении.

Особый статус — Донбассу. Но на время © Facebook, Слуга Народу | Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Украинская сторона также настояла на обмене удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определенном в рамках Нормандского саммита, в очередной раз подчеркнула, что выборы на территории республик Донбасса должны быть проведены согласно украинскому законодательству, а также исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Согласно Минским соглашениям, Украина может взять под контроль границу с РФ только после проведения выборов в республиках Донбасса. Украинская сторона отказывается соглашаться на подобные условия.