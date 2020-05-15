На Украине при президентстве Владимира Зеленского по сравнению с президентством Петра Порошенко влияние олигархов только увеличивается. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: На Украине действует олигархический консенсус, и Зеленский от него зависит © actual.today

В данном случае, указал политолог, ситуация в стране напоминает олигархический плюрализм и консенсус, в рамках которого Зеленский не может действовать самостоятельно как олигарх, тем более что он не олигарх.

Именно поэтому Зеленский вынужден маневрировать между Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, тем же Порошенко, аграрным олигархом Юрием Косюком и рядом олигархов поменьше, заключил Карасев.