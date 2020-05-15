«Порошенко сам был олигархом, и в этом смысле была такая однополюсная олигархия. Да, были другие олигархи, но они все-таки не могли действовать самостоятельно вне контроля со стороны Порошенко», — пояснил эксперт.
В данном случае, указал политолог, ситуация в стране напоминает олигархический плюрализм и консенсус, в рамках которого Зеленский не может действовать самостоятельно как олигарх, тем более что он не олигарх.
Именно поэтому Зеленский вынужден маневрировать между Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, тем же Порошенко, аграрным олигархом Юрием Косюком и рядом олигархов поменьше, заключил Карасев.