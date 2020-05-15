Несмотря на то, что Верховная Рада приняла так называемый «антиколомойский закон», Международный валютный фонд будет выдвигать Украине новые требования для предоставления кредитного транша. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: Зеленский пошел на поводу международных компаний и теряет поддержку народа © Facebook, Денис Жарких

Сначала, указал Молчанов, президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина получит кредит в размере 10 миллиарда долларов, потом речь шла о 8 миллиардах, а сейчас уже украинское руководство говорит, что сумма составит всего 3,5 миллиарда.

Скорее всего, прогнозирует политолог, предоставленная фондом сумма будет еще меньше, Украина все же получит один транш, а для второго транша кредиторы будут выдвигать все новые требования.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.