«Они уже сказали, что им не нравится редакция принятого закона о земле, и потребовали ее поменять. Так что МВФ словно шулер будет выдвигать новые и новые требования, а реальных денег не будет», — подчеркнул эксперт.
Сначала, указал Молчанов, президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина получит кредит в размере 10 миллиарда долларов, потом речь шла о 8 миллиардах, а сейчас уже украинское руководство говорит, что сумма составит всего 3,5 миллиарда.
Скорее всего, прогнозирует политолог, предоставленная фондом сумма будет еще меньше, Украина все же получит один транш, а для второго транша кредиторы будут выдвигать все новые требования.
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