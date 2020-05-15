В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам — документ еще называют «антиколомойским». Его принятия требовал Международный валютный фонд (МВФ).
«Принятие этого закона небезопасно для Зеленского, так как может дать окончательный толчок для Игоря Валерьевича Коломойского запустить пару политических проектов, которые Зеленскому и его партии очень не понравятся», — отметил Рудяков.
При этом он считает, что название «антиколомойский» сродни заявлению «Украина — демократическая страна» — условное. Эксперт напомнил, что по закону у Коломойского остается право на компенсацию за национализацию «Приватбанка», о чем он сам просил еще во времена президентства Петра Порошенко.
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