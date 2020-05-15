Принятие закона о запрете возврата банков может спровоцировать олигарха Игоря Коломойского запустить несколько серьезных политических проектов. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

Рудяков: Закон о банках — это не рычаг, а дубина внешнего регулирования на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Принятие этого закона небезопасно для Зеленского, так как может дать окончательный толчок для Игоря Валерьевича Коломойского запустить пару политических проектов, которые Зеленскому и его партии очень не понравятся», — отметил Рудяков.

При этом он считает, что название «антиколомойский» сродни заявлению «Украина — демократическая страна» — условное. Эксперт напомнил, что по закону у Коломойского остается право на компенсацию за национализацию «Приватбанка», о чем он сам просил еще во времена президентства Петра Порошенко.

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