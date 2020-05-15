России не нужно стесняться предъявлять белорусскому лидеру Александру Лукашенко определенные претензии в связи с его позицией по Крыму, Донбассу и Украине в целом. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Путин ранее призывал не ставить Лукашенко в неловкое положение в связи с его позицией по Крыму, поскольку Белоруссия является независимым государством.

«Честно признаюсь: не знаю, почему президент Путин занимает такую позицию. Но я бы не постеснялся поставить Лукашенко в неудобную позицию в связи с его высказываниями о Донбассе, ополченцах и по Украине в целом», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Лукашенко не проявляет себя как союзник в вопросах, касающихся украинского кризиса, но постоянно требует от России материальные ресурсы, апеллируя к тому, что Белоруссия — формальный союзник, а теперь ещё и переговорная площадка по Донбассу.

Поскольку Белоруссия состоит в Союзном государстве, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, рассуждает политолог, Лукашенко, вероятно, не хотят ставить в неловкое положение, чтобы не спровоцировать его на продиктованные эмоциями шаги и выход Белоруссии из этих союзов.

Хотя при сохраняющихся тенденциях это всё равно произойдёт, да и союзы эти не отвечают тем целям и задачам, которые в них были заложены Россией, и по сути превратились в некий инструмент использования ресурсов России странами-участницами, указал Безпалько.

Если Россия считает себя счастливой только потому, что Лукашенко ещё не конфликтует с российским послом Дмитрием Мезенцевым, то проблему нужно искать не в Минске, а в Москве, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.