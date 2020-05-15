Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение думает, что если они получили все атрибуты власти, то получили и саму власть в стране, а это не так. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: История с мэром Черкасс показала, что Зеленский — голый король, а его свита — даже без масок © РИА Новости, Нина Зотина

В подобных ситуациях, пояснил политолог, Зеленский и его команда обычно пятились и старались переключить внимание на другие темы, то ли спонтанно, то ли технологично, и уходили от проблемы.

«Они словно прыгают по кочкам на болоте, но следующая кочка может оказаться слишком далеко, и они начнут проваливаться в трясину. И им уже недолго осталось», — категоричен Рудяков.

И если команда Зеленского для улучшения своего кадрового потенциала вновь пригласила Михаила Саакашвили, то она не сможет удержать даже видимость того, что у нее есть власть, заключил собеседник издания.

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