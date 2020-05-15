В частности, указал эксперт, Зеленский не может руководить чиновниками в бюрократическом ключе, как руководил ими Леонид Кравчук или Леонид Кучма, что очень часто приводит к публичным конфликтам.
В подобных ситуациях, пояснил политолог, Зеленский и его команда обычно пятились и старались переключить внимание на другие темы, то ли спонтанно, то ли технологично, и уходили от проблемы.
«Они словно прыгают по кочкам на болоте, но следующая кочка может оказаться слишком далеко, и они начнут проваливаться в трясину. И им уже недолго осталось», — категоричен Рудяков.
И если команда Зеленского для улучшения своего кадрового потенциала вновь пригласила Михаила Саакашвили, то она не сможет удержать даже видимость того, что у нее есть власть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.