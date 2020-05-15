Владимир Зеленский перед президентскими выборами 2019 олицетворял собой оставшиеся на Украине здоровые силы, однако спустя год после его победы и инаугурации ситуация оказалась хуже «самых черных предположений». Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем интервью Iton TV

Чем бы ни закончился «нормандский саммит», Зеленского ждет Майдан — Яков Кедми © пресс-служба президента Украины

«Он понимает только то, как морочить публике голову со сцены», — категоричен Кедми.

В результате, по его мнению, страна оказалась «за гранью экономической катастрофы», ее положение «в десятки раз» ухудшилось по сравнению даже с 2014 годом, а главные источники дохода (помощь Запада и заработки мигрантов) иссякли из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, Зеленский не оправдал ожиданий, связанных с изменением подхода Украины после Майдана к героизму предков и общей с Россией героической истории, подчеркнул специалист.