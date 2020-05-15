Зеленский, считает эксперт, не выполнил ни одного обещания, которые давал украинцам перед выборами, а также обнаружил полное непонимание ситуации внутри страны и в мире.
«Он понимает только то, как морочить публике голову со сцены», — категоричен Кедми.
В результате, по его мнению, страна оказалась «за гранью экономической катастрофы», ее положение «в десятки раз» ухудшилось по сравнению даже с 2014 годом, а главные источники дохода (помощь Запада и заработки мигрантов) иссякли из-за эпидемии коронавируса.
Кроме того, Зеленский не оправдал ожиданий, связанных с изменением подхода Украины после Майдана к героизму предков и общей с Россией героической истории, подчеркнул специалист.