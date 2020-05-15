Киевский мэр Виталий Кличко на фоне критики Центра со стороны регионов и приближающихся местных выборов будет занимать двойственную позицию в отношении президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: История с мэром Черкасс показала, что Зеленский — голый король, а его свита — даже без масок © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, Кличко будет использовать Ассоциацию городов Украины в своих политических целях и превратит ее в один из субъектов мэрских проектов, с которым он будет идти на местные выборы.

«Шансы у него хорошие. У него сейчас гораздо более прочная позиция. Но не потому, что он усилился (он-то себя в карантине никак не проявил), а потому что те, кто на него нападал, ослабли, потеряли эту наступательную энергию и флер «Слуг народа», с которым они шли на выборы», — считает Рудяков.

Если раньше на выборах случайные люди от «Слуги народа» на мажоритарных округах даже победили главу «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева, которого в Запорожье невозможно было победить, то теперь этого уже не будет, считает политолог. Поэтому Кличко будет играть в свою игру, и шансы у него хорошие, заключил собеседник издания.