«У Кличко позиция двоякая. Насколько я знаю эту историю, он с «зеленскими» договорился, но у него осталась на них серьезная обида за то, что они хотели его сковырнуть, когда Богдан был главой Офиса президента. Он опасается, что они не отказались от этой идеи, а эти опасения не беспочвенны. Они будут против него работать», — указал эксперт.
По его мнению, Кличко будет использовать Ассоциацию городов Украины в своих политических целях и превратит ее в один из субъектов мэрских проектов, с которым он будет идти на местные выборы.
«Шансы у него хорошие. У него сейчас гораздо более прочная позиция. Но не потому, что он усилился (он-то себя в карантине никак не проявил), а потому что те, кто на него нападал, ослабли, потеряли эту наступательную энергию и флер «Слуг народа», с которым они шли на выборы», — считает Рудяков.
Если раньше на выборах случайные люди от «Слуги народа» на мажоритарных округах даже победили главу «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева, которого в Запорожье невозможно было победить, то теперь этого уже не будет, считает политолог. Поэтому Кличко будет играть в свою игру, и шансы у него хорошие, заключил собеседник издания.