Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как заинтересован в российском и казахстанском рынках. Об этом ученый-востоковед, доктор исторических наук, журналист Александр Князев сказал в интервью изданию Украина.ру 13 мая

Прагматичный технократ Мирзиёев. Зачем Узбекистану ЕАЭС © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Дело в том, что основные торговые партнеры Узбекистана — это страны ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан… Узбекистанская сторона хотела бы, учитывая, что у России есть политический интерес в том, чтобы Узбекистан шел на сближение с ЕАЭС, получить для себя таможенные преференции по экспорту своих товаров на российский рынок… То есть это повседневная политика», — сказал Князев.

По его словам, параллельно с активностью по отношению к ЕАЭС идет процесс по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), также есть активность по сотрудничеству со странами Евросоюза.

Среди крупных экономических партнеров Узбекистана, в частности, есть такие страны, как Малайзия и Южная Корея. Это внешняя политика первого президента Узбекистана Ислама Каримова — не складывать яйца в одну корзину, отметил Князев.

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