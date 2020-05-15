В зоне потенциального риска для террористических атак находятся республики Центральной Азии, где наступает время больших перемен, политической турбулентности и внутренних кризисов. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

«Кто приедет в Россию вместе с этими людьми? Какие взгляды и убеждения они привезут с собой? Как они будут уживаться с коренным населением? Не воспользуются ли неизбежными трениями в межчеловеческих отношениях проповедники радикального ислама? Это не праздные вопросы, они кажутся отвлеченными лишь на первый взгляд. Задумываться о них следует уже сегодня, а не когда проблема из гипотетической станет реальной», — констатировал Серенко.

Специалист добавил, что джихадистские угрозы Москве, городам Сибири, Северного Кавказа или Поволжья сейчас кажутся более вероятными, чем негативные события в Средней Азии, которые могут произойти в более отдаленной перспективе, но с этой перспективой Россия рано или поздно может столкнуться, а значит, к ней надо готовиться уже сейчас.

И российские города, которые находятся на границе с Казахстаном, могут столкнуться с этими вызовами раньше других, поскольку, если появится волна беженцев из среднеазиатских государств, то она не может не пройти через казахстанскую территорию, заключил собеседник издания.

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