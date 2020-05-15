Ранее на Украине обострился конфликт между центральными и региональными властями. Это произошло после того, как мэр Черкасс прежде установленного Кабмином срока снял ограничительные меры для работы предпринимателей, и его поддержали коллеги из ряда других городов.
По словам Теплова, в Днепре городская власть в этом вопросе «нажала на тормоз».
«Попытки повыпендриваться против центральной власти получили ответку со стороны СБУ: в одном парке нашли злоупотребления, в другом коммунальном предприятии нашли злоупотребления», — пояснил он.
Журналист отметил, что в Днепре оформилось местное противостояние областной власти, представленной людьми президента Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского и городской власти в лице мэра города Бориса Филатова.
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