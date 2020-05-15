Попытки городских властей Днепра выступить против центральных властей привели к активным действиям со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов рассказал в интервью изданию Украина.ру 13 мая

Теплов о карантине: Центральная власть ведет себя как дети в песочнице © Facebook, виталий теплов

По словам Теплова, в Днепре городская власть в этом вопросе «нажала на тормоз».

«Попытки повыпендриваться против центральной власти получили ответку со стороны СБУ: в одном парке нашли злоупотребления, в другом коммунальном предприятии нашли злоупотребления», — пояснил он.

Журналист отметил, что в Днепре оформилось местное противостояние областной власти, представленной людьми президента Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского и городской власти в лице мэра города Бориса Филатова.

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