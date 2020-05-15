Украинские власти не способны обеспечить своих граждан, лишившихся средств к существованию из-за карантина. Об этом руководитель харьковской городской организации парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик сказал в интервью изданию Украина.ру 13 мая

Теплов о карантине: Центральная власть ведет себя как дети в песочнице © Facebook, виталий теплов

По словам Лесика, для того чтобы что-то запретить, «ума много не надо», а вот предоставить альтернативу уже сложнее.

«Наше правительство говорит, что берет за основу пример европейских стран, в частности, Франции. Так там концерн "Ситроен-Пежо" выплачивает 85% от заработной платы людям, которые не ходят на работу. У нас вы разве найдете тех, кто не работает и получает 85% зарплаты? Это два разных мира, две разные реальности», — заявил политик.

Ранее на Украине обострился конфликт между центральными и региональными властями. Это произошло после того, как мэр Черкасс прежде установленного Кабмином срока снял ограничительные меры для работы предпринимателей, и его поддержали коллеги из ряда других городов.

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