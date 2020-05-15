«Мы увидим сильно повзрослевший, но уже сбросивший всякие сантименты Китай, который будет выглядеть как страна, которая с честью вышла из серьезного испытания. Мы увидим ослабленные, но непокоренные США, и больше никого. Все остальные — разбирайтесь как хотите», — пояснил эксперт.
По его мнению, президент США Дональд Трамп в результате пандемии может повторить судьбу Джорджа Буша-старшего, который на фоне небольшой рецессии 1992 года проиграл выборы Биллу Клинтону, и Штаты сейчас могут столкнуться с точно такой же проблемой.
В то же время Корсунский считает, что никакого конца глобализации вопреки пессимистичным прогнозам не будет, поскольку глобализация принесла миру не только коронавирус, но и технический прогресс, и многие другие выгоды.