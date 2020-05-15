С точки зрения геополитики пандемия коронавируса завершится тем, что Китай выйдет из нее еще более окрепшим. США при этом будут ослаблены, но никакого краха для них не наступит. Об этом рассказал дипломат и политолог Сергей Корсунский в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Не сможем контролировать»: эксперт из США о последствиях поспешного снятия карантина в стране © REUTERS, Eduardo Munoz

По его мнению, президент США Дональд Трамп в результате пандемии может повторить судьбу Джорджа Буша-старшего, который на фоне небольшой рецессии 1992 года проиграл выборы Биллу Клинтону, и Штаты сейчас могут столкнуться с точно такой же проблемой.

В то же время Корсунский считает, что никакого конца глобализации вопреки пессимистичным прогнозам не будет, поскольку глобализация принесла миру не только коронавирус, но и технический прогресс, и многие другие выгоды.