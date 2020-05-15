Из-за того что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС на Украине было инструментом манипулирования, никто детально не проанализировал его содержание. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС — Пристайко © Facebook, UkraineMFA Вадим Пристайко заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть, так как нынешние квоты, предусмотренные документом, не устраивают украинских бизнесменов.

По мнению Куща, к таким результатам привела сама технология принятия этого Соглашения в 2014 году.

«Проблема в том, что подписание Соглашения при [четвертом президенте Викторе] Януковиче использовалось как своеобразная дымовая завеса, инструмент манипулирования. А если ты относишься к этому Соглашению, как к инструменту манипулирования, ты не анализируешь детально его содержание… В итоге мы получили документ, не адекватный интересам Украины», — пояснил эксперт.

По его словам, в «полуфабрикантном» тексте Соглашения не было учтено огромное количество моментов, касающихся защиты украинского рынка и промышленности. Это, по мнению экономиста, понимали все, в том числе пятый президент Петр Порошенко, подписавший документ, однако после госпереворота мужества признать это ни у кого не хватило.

Переговоры по Соглашению об ассоциации продолжались еще с 2007 года. Официально о согласовании текста документа заявили на саммите Украина-ЕС в декабре 2011 года в Киеве, а парафировали — 30 марта 2012 года в Брюсселе. Янукович обещал подписать Соглашение об ассоциации на саммите восточного партнерства в ноябре 2013 года. Однако за несколько недель до саммита власть резко изменила риторику — президент и премьер-министр заговорили о невыгодности сделки и переносе ее подписания.

В ноябре на Майдан вышли первые протестующие, а затем оппозиция провела первый митинг. Уже через месяц после смены власти была подписана политическая часть Соглашения. А вскоре после президентских выборов Порошенко подписал и экономическую часть ассоциации.

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