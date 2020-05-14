«По моей информации, уже есть проблемы, связанные с неплатежами по банковским кредитам со стороны юридических лиц. То есть уже люди обращаются в банки и просят отсрочки», — указал эксперт.
Также, продолжил журналист, о своих проблемах говорят предприниматели и торговцы, в частности, со Староконного рынка, которые сетуют на то, что из-за карантинных мер покупателей стало меньше.
«Недавно у них было общее собрание, на котором они в агрессивной форме потребовали от администрации снизить размер арендной платы, потому что денег нет и так далее», — привел пример Ткачев.
Он добавил, что в Одесской области к тому же очень сильная засуха, и северные районы несут огромные убытки. Вот это совпадение засухи и карантина тоже окажет определенное влияние на ситуацию в регионе, заключил собеседник издания.