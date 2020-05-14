Точно узнать о том, какой экономический ущерб Одессе нанесли карантинные ограничения, можно будет приблизительно в середине лета. Хотя некоторые проблемы дают знать о себе уже сейчас. Об этом рассказал главный редактор местного издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Одесский эксперт Ткачев: У нас во власти происходит привычный конфликт между майданными политиками © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Также, продолжил журналист, о своих проблемах говорят предприниматели и торговцы, в частности, со Староконного рынка, которые сетуют на то, что из-за карантинных мер покупателей стало меньше.

«Недавно у них было общее собрание, на котором они в агрессивной форме потребовали от администрации снизить размер арендной платы, потому что денег нет и так далее», — привел пример Ткачев.

Он добавил, что в Одесской области к тому же очень сильная засуха, и северные районы несут огромные убытки. Вот это совпадение засухи и карантина тоже окажет определенное влияние на ситуацию в регионе, заключил собеседник издания.