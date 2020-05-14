Ранее новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана был избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после ухода Дариги Назарбаевой место сенатора.
Эксперт считает, что уход Назарбаевой из сената станет перемещением на какую-то иную должность. По его мнению, по тому, какой будет эта должность, можно будет судить о том, насколько семья Назарбаевых будет продолжать вмешиваться в политику страны.
«Есть версии, что Дарига Назарбаева может стать премьер-министром Казахстана. Это может означать, что через нее Назарбаев будет активнее вмешиваться в текущую социально-экономическую деятельность исполнительной власти. Не просто влиять на президента, а будет более активно воздействовать на деятельность правительства», — рассуждает Серенко.
По его мнению, это будет более серьезный шаг, потому что в должности спикера сената Дарига постоянно рассматривалась в качестве возможного преемника Токаева, потому что по Конституции именно председатель сената исполняет обязанности президента в случае, если действующий президент прекращает их исполнять.
Но ситуация настолько активно и стремительно меняется в регионе Центральной Азии, и в Казахстане в том числе, что сейчас уже не до этих правовых юридических полутонов, и Назарбаев понимает, что сейчас пришло время для более активного вмешательства его семьи в оперативную деятельность правительства, добавил политолог.
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