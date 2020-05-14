Если бы было принято решение о том, что Дарига Назарбаева полностью уходит из казахстанской политики, то президента Касыма-Жомарта Токаева можно было бы считать абсолютно самостоятельным и независимым президентом, каковым он на самом деле сегодня вряд ли является. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко

Эксперт считает, что уход Назарбаевой из сената станет перемещением на какую-то иную должность. По его мнению, по тому, какой будет эта должность, можно будет судить о том, насколько семья Назарбаевых будет продолжать вмешиваться в политику страны.

«Есть версии, что Дарига Назарбаева может стать премьер-министром Казахстана. Это может означать, что через нее Назарбаев будет активнее вмешиваться в текущую социально-экономическую деятельность исполнительной власти. Не просто влиять на президента, а будет более активно воздействовать на деятельность правительства», — рассуждает Серенко.

По его мнению, это будет более серьезный шаг, потому что в должности спикера сената Дарига постоянно рассматривалась в качестве возможного преемника Токаева, потому что по Конституции именно председатель сената исполняет обязанности президента в случае, если действующий президент прекращает их исполнять.

Но ситуация настолько активно и стремительно меняется в регионе Центральной Азии, и в Казахстане в том числе, что сейчас уже не до этих правовых юридических полутонов, и Назарбаев понимает, что сейчас пришло время для более активного вмешательства его семьи в оперативную деятельность правительства, добавил политолог.

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