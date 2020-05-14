Ранее Кабмин продлил общенациональный карантин до 22 мая, но ослабил с 11 мая некоторые ограничительные меры, позволив работать магазинам и летним площадкам ресторанов и кафе. Также был снят запрет на посещение парков.
«У меня как человека, имеющего высшее медицинское образование и ученую степень в этой области, возникает очень много недоумений и вопросов. Так, например, почему в храмы нельзя заходить больше двух человек (или одного, если помещение небольшое), а в парикмахерской или в салоне красоты сидят более двух человек?» — поинтересовался представитель УПЦ.
Он также выразил недоумение, почему общинам церквей не разрешают совершать богослужение на улице, даже если прихожане будут находиться в масках, а на летних площадках ресторанов и кафе при этом людям позволяется располагаться без всяких средств защиты.
По мнению митрополита, с точки зрения медицинской науки «подобная дискриминация является абсурдной и совершенно непонятной» и «вызывает противодействие тем нормам закона, которые предлагают выполнять».
В связи с этим священнослужитель призвал Всеукраинский совет церквей выступить инициатором обсуждения подобной ситуации.