Министерство финансов, продолжил эксперт, уже выбрало тактику, при котором оно постарается взять новый кредитный транш, чтобы отдать старые долги, и в этой парадигме ситуация и будет двигаться дальше.
«Хотя экс-министр финансов Уманский собирался реструктуризировать долг. Я не исключаю, что по этой причине его и сняли, потому что эта идея не подходит МВФ», — рассуждает Молчанов.
По его мнению, в дальнейшем Зеленский будет пытаться балансировать между интересами различных олигархов, но в целом он решил сдать свои позиции в пользу МВФ, западных кредиторов и транснационального капитала.
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