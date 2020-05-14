Теоретически президент Украины Владимир Зеленский может договориться с Международным валютным фондом о реструктуризации долга, но не хочет или не желает этого делать. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: Зеленский пошел на поводу международных компаний и теряет поддержку народа © Facebook, Денис Жарких

«Хотя экс-министр финансов Уманский собирался реструктуризировать долг. Я не исключаю, что по этой причине его и сняли, потому что эта идея не подходит МВФ», — рассуждает Молчанов.

По его мнению, в дальнейшем Зеленский будет пытаться балансировать между интересами различных олигархов, но в целом он решил сдать свои позиции в пользу МВФ, западных кредиторов и транснационального капитала.

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