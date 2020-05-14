Хотя олигарх Игорь Коломойский разочарован принятием закона о запрете на возврат банков бывшим собственникам, он вряд ли сможет оказать давление на президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: На Украине действует олигархический консенсус, и Зеленский от него зависит © actual.today

Конечно, указал политолог, отношения между главой государства и олигархом будут испорчены, поскольку Коломойский очень разочарован, учитывая, что он провел Зеленского через всю избирательную кампанию и привел к победе.

По его мнению, теперь вопрос состоит в том, что может предложить Зеленский Коломойскому в других сферах экономики в качестве утешительного приза, чтобы как-то компенсировать его обиду.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.