«Вся эта ситуация под надзором международных финансовых институтов, и тут возможности у Зеленского очень ограничены, поскольку на кону финансовая помощь со стороны МВФ, а Украина сильно нуждается в кредитах, особенно сейчас, в период карантинных ограничений», — пояснил эксперт.
Конечно, указал политолог, отношения между главой государства и олигархом будут испорчены, поскольку Коломойский очень разочарован, учитывая, что он провел Зеленского через всю избирательную кампанию и привел к победе.
По его мнению, теперь вопрос состоит в том, что может предложить Зеленский Коломойскому в других сферах экономики в качестве утешительного приза, чтобы как-то компенсировать его обиду.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.